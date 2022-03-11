ЕС не будет вводить санкции против российского газа и нефти, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не будет вводить санкции против российского газа. Это касается и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.

"Самое важное для нас - вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций ЕС, которые касались бы газа или нефти, потому энергоснабжение Венгрии в предстоящий период будет безопасным", - сказал Орбан.

Напомним, недавно глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС практически достиг лимита по введению санкций против России.

По его словам, ЕС не может пойти на большее, поскольку многие страны импортируют газ и нефть из России, в связи с этим Евросоюз пока не может объявить эмбарго, как это сделали США.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкций против РФ сегодня недостаточно, чтобы она прекратила войну.

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