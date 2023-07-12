RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС будет ключевым партнером в предоставлении гарантий Украине от G7, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз будет ключевым партнером в предоставлении гарантий безопасности Украины со стороны "Большой семерки" (G7).

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии в Twitter.

"С первого дня вторжения Европейский союз и его партнеры по G7 стоят плечом к плечу с Украиной. Мы оказали храброму украинскому народу гуманитарную поддержку, существенную финансовую помощь, а также предоставили оружие и обучение", - заявила она.

По словам фон дер Ляйен, страны "Большой семерки" берут на себя обязательства по обеспечению долгосрочной безопасности и экономического процветания Украины в рамках евроатлантического сообщества.

"Сегодня "Большая семерка" примет соответствующую декларацию. ЕС будет ключевым партнером в этих усилиях. Мы будем продолжать поддерживать экономическую устойчивость Украины, чтобы она могла противостоять российской агрессии", - подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что страны G7 будут продолжать навязывать России санкции.

"Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления. И мы будем продолжать поддерживать достойные восхищения усилия Украины по проведению реформ на пути к вступлению в ЕС", - подчеркнула она.

Результаты саммита НАТО

12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита стран НАТО. Его главной темой является Украина. Накануне союзники согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. В частности, речь идет о:

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины со стороны стран G7 будут конкретным успехом для Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияG7Война России против УкраиныУрсула фон дер Ляйен