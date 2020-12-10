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ЄС і Британія визначили крайній термін укладення угоди про відносини після Brexit

Автор: Инна Собора

Багатогодинна зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн і прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в Брюсселі завершилася безрезультатно. Сторони визначили крайній термін для укладення договору про відносини після Brexit.

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Про це пише DW.

Голова Єврокомісії і британський прем'єр домовилися не пізніше 13 грудня визначити, чи є шанси укласти угоду.

"Ми отримали чітке уявлення про позиції кожної із сторін, але розбіжності як і раніше занадто великі", - констатувала фон дер Ляйєн.

Вранці 10 грудня консультації відновлять глава делегації ЄС на переговорах з Brexit Мішель Барньє та головний переговірник Великобританії Девід Фрост.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що переговори Британії та ЄС за Brexit припинені.

Раніше повідомлялося, що Великобританія і Європейський союз відновлюють переговори про новому торговому угоді.

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