ЄС та Британія досягли угоди про Brexit

Європейський Союз і Великобританія досягли угоди щодо Brexit. Про це повідомляє президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в Twiiter.

Юнкер зазначив, що нова угода з Brexit укладена і чекає на схвалення парламенту.

"Це справедлива та збалансована угода для ЄС і Великобританії, і вона свідчить про нашу прихильність до пошуку рішень. Я рекомендую, щоб парламент схвалив цю угоду", - написав він.

Фото: угоду (twitter.com/JunckerEU)

РБК-Україна писало, що депутати Палати громад Великої Британії 19 жовтня проведуть позачергове засідання парламенту для ухвалення рішення у ситуації виходу країни з Євросоюзу.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угода з Євросоюзом про умови Brexit майже досягнута.

У свою чергу, голова Європейської ради Дональд Туск заявляв, що до цих пір йдуть переговори, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть сторони вийти на угоду про вихід Британії з Європейського союзу 31 жовтня 2019 року.

Зазначимо, Демократична юніоністська партія (ДЮП) Північної Ірландії відмовилася підтримувати угоду з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу в її нинішньому вигляді.