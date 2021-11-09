ЄС близький до введення нового пакету санкцій проти Білорусі, - Reuters

Євросоюз близький до введення нових санкцій проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Під обмеження можуть потрапити близько 30 білоруських фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

За даними джерел видання в дипломатичних колах, Євросоюз може ввести санкції проти глави МЗС Білорусі Володимира Макея і авіакомпанії "Бєлавіа". У чорні списки також можуть потрапити білоруські офіційні особи, причетні до міграційної кризи на кордоні з Польщею, Литвою і Латвією.

Співрозмовники агентства відзначили, що також розглядається можливість розширення економічних санкцій щодо Білорусі, які були введені в липні. Очікується, що обмеження торкнуться страховий ринок країни і його основного гравця - державну компанію "Білросстрах".

Рішення про нові санкції проти Білорусі може бути прийнято вже наступного тижня.