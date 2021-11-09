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ЄС близький до введення нового пакету санкцій проти Білорусі, - Reuters

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз близький до введення нових санкцій проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Під обмеження можуть потрапити близько 30 білоруських фізичних і юридичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними джерел видання в дипломатичних колах, Євросоюз може ввести санкції проти глави МЗС Білорусі Володимира Макея і авіакомпанії "Бєлавіа". У чорні списки також можуть потрапити білоруські офіційні особи, причетні до міграційної кризи на кордоні з Польщею, Литвою і Латвією.

Співрозмовники агентства відзначили, що також розглядається можливість розширення економічних санкцій щодо Білорусі, які були введені в липні. Очікується, що обмеження торкнуться страховий ринок країни і його основного гравця - державну компанію "Білросстрах".

Рішення про нові санкції проти Білорусі може бути прийнято вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен закликала країни ЄС затвердити розширений режим санкцій щодо влади Білорусі через міграційну кризу.

Відзначити, введення нових санкцій щодо Білорусі підтримала Франція.

Про те, з чого почалася міграційна криза і яка ситуація складається на польсько-білоруському кордоні - у матеріалі РБК-Україна.

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ЕвросоюзБілорусьСанкціїМіграційна криза