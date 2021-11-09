Франція підтримала введення санкцій проти Білорусі через наплив мігрантів
Франція готова розглянути можливість розширення режиму санкцій проти влади Білорусі на тлі напливу мігрантів. Це питання розглядатиметься Радою ЄС із закордонних справ 15 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції.
"Франція хоче скоординованого і єдиного способу захисту наших зовнішніх кордонів і готова розглянути можливість посилення заходів проти білоруського режиму, людей і організацій, залучених в цю торгівлю людьми", - заявив представник зовнішньополітичного відомства.
За його словами, питання санкцій проти Білорусі буде обговорюватися на наступному засіданні Ради Євросоюзу у закордонних справах 15 листопада.
У МЗС Франції також підтвердили солідарність з Польщею, Латвією і Литвою на тлі міграційних потоків, які Білоруський режим направляє до кордонів цих країн.
"Цей режим (У Білорусі - ред.) підтримує незаконне ввезення мігрантів, спрямований на дестабілізацію Європейського Союзу", - зазначив французький дипломат.
Нагадаємо, раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала країни ЄС затвердити розширений режим санкцій щодо влади Білорусі через міграційну кризу.
Про те, з чого почалася міграційна криза і яка ситуація складається на польсько-білоруському кордоні - у матеріалі РБК-Україна.