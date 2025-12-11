ЕС близок к соглашению по активам РФ: у Украины есть шанс на 90 млрд евро, - Вloomberg

Евросоюз приближается к прорывной договоренности по замороженным российским активам, которая должна разблокировать большой кредит для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

По данным журналистов, Еврокомиссия уже представила компромиссный план, который послы стран ЕС предварительно одобрили, а финальное решение ожидается уже в пятницу, 12 декабря.

Сейчас каждые шесть месяцев все 27 стран ЕС должны единодушно продолжать замораживание активов Центробанка РФ. Именно этот механизм и создает риск, что даже одно государство может заблокировать процесс и таким образом открыть Москве путь к возвращению более 210 млрд евро, которые сейчас находятся в ЕС.

А вот новый план предусматривает продление режима замораживания и его дальнейшее продление уже не единогласно, а квалифицированным большинством. Это лишит отдельные государства - прежде всего Венгрию - возможности блокировать решение каждые шесть месяцев, а потому риск внезапного "размораживания" средств существенно уменьшается.

Предложенный подход позволит удерживать около 210 млрд евро российских активов в ЕС и создаст условия для запуска кредита на 90 млрд евро для Украины, который должен покрыть ключевые бюджетные, экономические и оборонные потребности.

Новый кредитный механизм предусматривает, что замороженные российские средства частично пойдут на финансирование жизненно важных потребностей Украины - от поддержки экономики до военной помощи - в течение ближайших двух лет. Возврат кредита произойдет только в случае, если Россия компенсирует убытки, нанесенные войной.

Окончательное решение лидеры ЕС планируют принять 18 декабря в Брюсселе. И хотя сопротивление Будапешта все еще остается главным препятствием, однако большинство стран Евросоюза настроены довести процесс до конца, подчеркивая, что поддержка Украины является вопросом европейской безопасности.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что стороны уже "очень близки к решению", а канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российские активы "самым мощным рычагом Европы" и предположил, что прорыв может произойти уже на этой неделе.