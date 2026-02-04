В ЕС близки к окончательному согласованию кредита Украине: выполнено важное условие

Отмечается, что наконец удалось решить проблему относительно участия третьих стран в соглашениях по закупкам вооружения для Украины. Контракты должны были финансироваться за счет кредитных средств.

Проект соглашения позволит Украине покупать ключевое вооружение в США, Великобритании и других странах. Но только при двух условиях: либо в ЕС нет эквивалента, либо есть насущная и срочная потребность.

Что можно покупать

В списке "разрешенных к приобретению" - системы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы и снаряжение для истребителей и средства для "глубоких ударов" (ракеты, дальнобойные дроны и т.д.).

Кстати, Британии, если она хочет участвовать в заключении контрактов, которые выходят за рамки этого списка, придется сделать финансовый вклад для покрытия процентных платежей по кредиту Украине.

"Британский вклад, который будет согласован на предстоящих переговорах с Европейской комиссией, должен быть пропорционален потенциальным доходам ее оборонных компаний, участвующих в схеме", - отмечает издание.

Роль Франции в блокировании кредита

Франция в последнее время блокировала окончательное согласование кредита, поскольку требовала, чтобы страны, платящие проценты по займу, получали максимальную выгоду от оборонных контрактов.

При этом Париж не волновало то, может ли оборонпром ЕС предоставить именно то вооружение, которое нужно Украине сейчас. Чтобы сломить сопротивление Франции и нескольких ее сторонников, пришлось ввести в проект новую формулировку.

"Любое соглашение с третьей страной должно основываться на балансе прав и обязанностей... третья страна не должна иметь те же права и пользоваться теми же преимуществами, что и государства-члены", - сказано в формулировке.

К тому же из-за позиции Франции усилился контроль над выполнением условий для приобретения вооружения вне блока. В частности Украина теперь должна будет обязательно "предоставить обоснованно доступную информацию, которая демонстрирует выполнение условий для применения этого отступления".

Только после проверки Европейской комиссией и консультаций с так называемой Экспертной группой по вопросам оборонно-промышленного потенциала Украины будет принято решение - разрешать приобрести вооружение у "третьих стран", или нет.