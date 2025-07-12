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Сибига о санкциях против РФ: нужно, чтобы 18-й пакет ЕС был синхронизирован с США

Суббота 12 июля 2025 12:50
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Сибига о санкциях против РФ: нужно, чтобы 18-й пакет ЕС был синхронизирован с США Фото: глава МИД Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Андрей Сибига призвал ЕС и США согласовать санкционные действия против России. Он отметил необходимость давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Он отметил необходимость синхронизации 18-го санкционного пакета ЕС с американскими мерами, чтобы заставить РФ прекратить огонь на море, суше и в воздухе.

Сибига заявил об этом во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме, где присутствовали премьер-министр Хорватии и министры иностранных дел Италии, Бразилии и Республики Того.

Министр подчеркнул важность консолидации международных усилий для достижения мира в Украине.

Санкции против РФ

Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне высказывания недовольства Россией анонсировал "важное заявление" по РФ, с которым он выступит 14 июля.

Предполагается, что заявление может касаться новых санкций против России - "законопроекта Грэма".

Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь в конце апреля внесли законопроект о санкциях против России.

Трамп, по данным СМИ, уже готов подписать этот законопроект. Однако есть нюанс: Трамп хочет единолично контролировать процесс наложения и снятия санкций.

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