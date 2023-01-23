ЕС анонсировал саммит в Турции к годовщине вторжения России в Украину
Глава представительства Европейского союза в Турции, посол Николаус Мейер-Ландрут заявил, что в Стамбуле к годовщине российско-украинской войны состоится большой саммит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное агентство Anadolu.
По словам представителя ЕС, саммит должен пройти 22 февраля и на него будет приглашен украинский чиновник.
"Это также способ выразить нашу поддержку Украине. В прошлом году, 24 февраля, начало российской агрессии было определяющим моментом в европейской истории. Европейская история - это наша общая география. Люди часто ссылаются на историю безопасности США 11 сентября. Это был момент перемен. Я могу сказать, что 24 февраля 2022 года существует столь же важная ситуация с безопасностью в Европе. У нас на нашем континенте война, жестокая большая война, война с последствиями далеко за пределами Европейского континента", - подчеркнул посол.
Мейер-Ландрут подчеркнул, что на саммите будут обсуждаться геополитические и экономические последствия войны, и отметил, что результаты войны уже вышли за пределы Украины и затронули всех.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия пойдет ва-банк: секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны.
Кроме того, писали, что Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения в РФ.
Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима уже в феврале. Вероятно, это произойдет на саммите ЕС-Украина.
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