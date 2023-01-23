ЕС анонсировал саммит в Турции к годовщине вторжения России в Украину

По словам представителя ЕС, саммит должен пройти 22 февраля и на него будет приглашен украинский чиновник.

"Это также способ выразить нашу поддержку Украине. В прошлом году, 24 февраля, начало российской агрессии было определяющим моментом в европейской истории. Европейская история - это наша общая география. Люди часто ссылаются на историю безопасности США 11 сентября. Это был момент перемен. Я могу сказать, что 24 февраля 2022 года существует столь же важная ситуация с безопасностью в Европе. У нас на нашем континенте война, жестокая большая война, война с последствиями далеко за пределами Европейского континента", - подчеркнул посол.

Мейер-Ландрут подчеркнул, что на саммите будут обсуждаться геополитические и экономические последствия войны, и отметил, что результаты войны уже вышли за пределы Украины и затронули всех.