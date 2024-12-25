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Ермак встретился с новым послом Китая: о чем говорили

Среда 25 декабря 2024 13:03
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Ермак встретился с новым послом Китая: о чем говорили Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине Ма Шенкунем. В свою очередь он накануне вручил верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Во время встречи обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества между Украиной и Китаем, в частности в контексте поддержания мира и стабильности в регионе.

В частности Ермак подчеркнул важную роль Китая в достижении справедливого и длительного мира для Украины.

Также на повестке дня была возможность организации двустороннего диалога на высшем уровне.

Напомним, что о начале работы нового посла Китая вчера, 23 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Отношения Украины и Китая

Отношения между Украиной и Китаем остаются хотя и положительными, но не без некоторых сложностей, особенно в контексте полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Китай официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что подтверждается заявлениями Министерства иностранных дел КНР. В то же время Пекин воздерживается от прямого осуждения действий России и не называет их вторжением, призывая обе стороны к мирным переговорам.

Несмотря на декларируемый нейтралитет, Китай значительно усилил экономическое сотрудничество с Россией. В частности, объемы поставок китайских товаров двойного назначения в РФ выросли, что способствует поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, Китай стал крупнейшим импортером российской нефти, что помогает Москве компенсировать потери от западных санкций.

Ранее в Пентагоне сообщили о том, что Китай значительно увеличил свой ядерный арсенал и собирается это делать в дальнейшем.

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