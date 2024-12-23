ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине начал работу посол Китая, - Зеленский

Киев, Понедельник 23 декабря 2024 20:09
UA EN RU
В Украине начал работу посол Китая, - Зеленский Фото: Ма Шенкунь, посол Китая в Украине (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Иван Носальский

В Украине начали дипломатическую миссию послы Китая, Сербии и Саудовской Аравии. Они вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому верительные грамоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Верительные грамоты. Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине открывают новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии", - написал Зеленский.

По словам президента, он поздравил послов с началом дипломатической миссии и пообщался с каждым из них.

Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего сотрудничества между странами.

Новый посол Китая в Украине

Стоит заметить, что новым послом Китая в Украине стал Ма Шенкунь.

Еще 21 ноября он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

Как подчеркивали в МИД, именно с того момента началась дипломатическая миссия нового посла.

Ма Шенкунь начал дипломатическую службу в Международном департаменте Министерства иностранных дел КНР,

После этого он получил должность в Постоянном представительстве в Женеве и Департаменте контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

Он работал советником и главным делопроизводителем Постоянного представительства в Вене, был также советником Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

В 2019 году Ма Шенкуня повысили до заместителя директора Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Китай
NEWS
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ