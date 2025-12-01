Ермак встречался с Зеленским после увольнения: новые подробности

По словам собеседников издания, отставка стала сильным ударом для экс-главы ОП, между Ермаком и Зеленским состоялся сложный разговор, однако без криков, о которых сообщалось в медиа.

"Когда решение было принято, Ермак сразу написал заявление об отставке, быстро собрал вещи. На второй день снова зашел на Банковую, но уже просто поговорить - все-таки его с Зеленским связывает долгий путь вместе", - говорится в материале.

"Последней каплей (для увольнения Ермака, - ред.) стало то, что нужны изменения и не надо закапываться дальше. И речь идет не только о скандале ("Миндич-гейт", - ред.), но и об отношениях внутри команды, все значительно шире", - сказал информированный источник РБК-Украина.