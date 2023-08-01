Ермак созвонился с советником премьера Индии по нацбезопасности: о чем говорили

Так, Ермак объяснил позицию Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира на основе уважения к Уставу ООН и международному праву, основываясь на формуле мира президента Владимира Зеленского.

В частности, он также отметил, что Украина интенсифицирует работу по имплементации украинской Формулы мира и подготовке к проведению в этом году Глобального саммита мира. Он отметил, что украинская сторона активно работает над привлечением как можно более широкого круга лидеров ведущих стран Глобального Юга.

Андрей Ермак обратил внимание на то, что Украина всегда готова вести равноправный диалог со всеми странами, которые уважают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ермак и советник премьер-министра Индии договорились продолжать конструктивный диалог, в частности, в контексте нынешнего председательства Индии в G20.

Отметим, что Ермак не впервые созванивается с советником индийского премьера. Например, подобный телефонный разговор состоялся и 25 января.

Украинская формула мира

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно: