Єрмак зідзвонився з радником прем'єра Індії з нацбезпеки: про що говорили

Так, Єрмак пояснив позицію України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права, базуючись на формулі миру президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він також наголосив, що Україна інтенсифікує роботу з імплементації української Формули миру та підготовки до проведення цього року Глобального саміту миру. Він зазначив, що українська сторона активно працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

Андрій Єрмак привернув увагу до того, що Україна завжди готова вести рівноправний діалог з усіма країнами, які поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Єрмак та радник прем’єр-міністра Індії домовилися продовжувати конструктивний діалог, зокрема в контексті цьогорічного головування Індії у G20.

Зазначимо, що Єрмак не вперше телефонує раднику індійського прем'єра. Наприклад, подібна телефонна розмова відбулася і 25 січня.

Українська формула миру

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював "формулу миру", щоби зупинити війну в Україні. Вона включає 10 пунктів, пов'язаних з забеспеченням безпеки в Україні у зв'язку з військовими діями. А саме: