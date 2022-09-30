ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны, - Ермак

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 11:26
Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны, - Ермак Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении этой войны и привлечении виновных к ответственности. Союзники Украины должны гарантировать, что это никогда не повторится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal.

"С начала сентября украинские войска освободили более 2300 квадратных миль территории на Юге и Востоке стран. Впрочем, радость освобождения украинской земли омрачает открытие новых военных преступлений россиян. Как и в Буче, в Балаклее, Изюме и других населенных пунктах Харьковской области были обнаружены массовые захоронения и доказательства пыток. Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны и привлечении виновных к ответственности", - говорится в колонке.

По мнению Ермака, союзники должны гарантировать, что подобное никогда больше не повторится. На это, в частности, направлены разработанные рекомендации по гарантиям безопасности.

"Мы призываем к созданию Киевского договора безопасности между Украиной и ее партнерами. Принцип прост: безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Украине нужны долгосрочные взносы ее союзников, чтобы сделать это эффективно", - подчеркивают Ермак и Расмуссен.

Напомним, Киевский договор безопасности предусматривает содержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Также 29 сентября международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины