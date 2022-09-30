Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны, - Ермак

Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении этой войны и привлечении виновных к ответственности. Союзники Украины должны гарантировать, что это никогда не повторится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена для Wall Street Journal .

"С начала сентября украинские войска освободили более 2300 квадратных миль территории на Юге и Востоке стран. Впрочем, радость освобождения украинской земли омрачает открытие новых военных преступлений россиян. Как и в Буче, в Балаклее, Изюме и других населенных пунктах Харьковской области были обнаружены массовые захоронения и доказательства пыток. Варварство российской оккупации показывает, почему мир должен поддержать Украину в завершении войны и привлечении виновных к ответственности", - говорится в колонке.

По мнению Ермака, союзники должны гарантировать, что подобное никогда больше не повторится. На это, в частности, направлены разработанные рекомендации по гарантиям безопасности.