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Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном новий пакет військової допомоги США для України

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Четвер 02 червня 2022 17:49
Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном новий пакет військової допомоги США для України Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Керівник Офісу президента головнокомандувач Збройних мил України провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

Розмова відбулася напередодні, за кілька годин до оголошення президентом США Джозефом Байденом про надання нового пакету оборонної допомоги нашій країні вартістю 700 млн дол., до якого, зокрема, входять системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси.

У межах постійного діалогу сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів, який також містить гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, радіолокаційні станції та боєприпаси.

"Ми обговорили майбутні поставки озброєння для нашої армії", - повідомив керівник ОП.

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Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак
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