Ермак и Залужный обсудили с Салливаном новый пакет военной помощи США для Украины

Руководитель Офиса президента главнокомандующий Вооруженных мил Украины провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

Разговор состоялся накануне, за несколько часов до объявления президентом США Джозефом Байденом о предоставлении нового пакета военной помощи нашей стране стоимостью 700 млн долл., в который, в частности, входят системы залпового огня и боеприпасы.

В рамках постоянного диалога стороны обсудили безопасную ситуацию в Украине, а также новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов, который также содержит три вертолета Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, радиолокационные станции и боеприпасы.

"Мы обсудили будущие поставки вооружения для нашей армии", - сообщил руководитель ОП.