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Ермак призвал Израиль сделать больше, чтобы помочь Украине

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Четверг 27 октября 2022 13:26
Ермак призвал Израиль сделать больше, чтобы помочь Украине Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Офисе президента Украины призвали Израиль сделать больше, чтобы помочь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя ОП Андрея Ермака JC.

"Сегодня мы надеемся, что израильское правительство и общество окажут реальную и скорую поддержку нашему государству. Многие люди еврейской национальности сейчас на передовой. Некоторые из них были убиты россиянами. Эти люди воюют за свою страну", - заявил Ермак.

По его словам, нам нужно оружие и санкции против России, которое стало эквивалентом Хезболлы.

"Израильский народ должен понять, что чувствуем мы, украинцы, поскольку израильтянам тоже пришлось защищаться. Многие герои Израиля родились в Украине, но их родные города разрушают российские ракеты и иранские беспилотники", - констатировал он.

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Андрей Ермак Израиль
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