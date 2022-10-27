ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак закликав Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 13:26
Єрмак закликав Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Офісі президента України закликали Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ОП Андрія Єрмака JC.

"Сьогодні ми сподіваємося, що ізраїльський уряд і суспільство нададуть реальну і швидку підтримку нашій державі. Багато людей єврейської національності зараз на передовій. Деякі з них були вбиті росіянами. Ці люди воюють за свою країну", - заявив Єрмак.

За його словами, нам потрібна зброя і санкції проти Росії, яка стала еквівалентом Хезболли.

"Ізраїльський народ має зрозуміти, що відчуваємо ми, українці, оскільки ізраїльтянам також довелося захищатися. Багато героїв Ізраїлю народилися в Україні, але їхні рідні міста руйнують російські ракети та іранські безпілотники", - констатував він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Ізраїль
NEWS
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів