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Єрмак назвав передумови для зустрічі Зеленського і Путіна

Новини » Політика     12.02.2020 - 11:14
Єрмак назвав передумови для зустрічі Зеленського і Путіна
Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Рішення про зустріч з Путіним буде приймати український президент сам

Рішення про зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним український президент Володимир Зеленський буде приймати сам. Про це новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо Зеленський буде бачити, що ця зустріч зможе стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в Нормандському форматі, то зустріч може відбутись.

"Що стосується зустрічі з Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в Нормандському форматі, ми це не виключаємо, але поки що ніяких розмов на цю тему не було", - заявив Єрмак.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського можуть узгодити в будь-який момент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Володимир Путін могли зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня їхали з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. Тоді в Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президентів може відбутися.

Втім, зустріч так і не відбулась, бо Зеленський не відвідав форум, на якому був присутній і Путін.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінАндрій Єрмак
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