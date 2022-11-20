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Ермак не верит прогнозам об окончании войны весной: звучит как мечта

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли удастся.

Об этом он заявил на Международном форуме безопасности в Галифаксе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Ермак прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова об окончании войны весной.

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины - это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", - сказал глава ОП.

Он добавил, что украинские войска добились успехов, освободив большую часть Харьковской области и Херсон. Ермак отметил, что Украина победит, но точной даты назвать нельзя.

"Каждый день, ежеминутно мы делаем все возможное, чтобы наша общая с партнерами победа наступила как можно скорее", - добавил он.

Напомним, замминистра обороны Владимир Гаврилов в интервью для Sky News заявил, что ВСУ смогут уже в декабре освободить Крым. При этом он предположил, что война на Украине может закончиться до конца весны.

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