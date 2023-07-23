Ермак об ударах России по Одессе: больше ПВО и ATACMS поможет Украине

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города", - отметил чиновник.

Как заявил руководитель ОП, противника нужно лишить возможностей наносить удары по гражданским и инфраструктуре, для чего Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны, а также дальнобойных ракет.

"Больше систем ПРО, а также ATACMS - это поможет Украине", - подчеркивает он.

Ракетные удары РФ по Одессе ночью 23 июля

Российские войска этой ночью снова нанесли ракетные удары по Одессе. В городе раздались мощные взрывы.

Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, нынешняя атака является комбинированной. Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ отмечали, что были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Вопрос передачи ракет ATACMS

ATACMS - это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В прошлом году Украина стали призывать Соединенные Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им украинские военные смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.