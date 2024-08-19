Ермак: церковь в Украине будет лишена московского влияния

Церковь в Украине в ближайшее время будет лишена московского влияния. Россия сегодня страна, которая разрушает храмы в Украине, для них не существует веры.

"Еще с советских времен церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия", - заявил Ермак.

Он также добавил, что в Украине сегодня находятся те, кто готов защищать влияние московской церкви, угрожать им в соцсетях и тому подобное.

"Это не нормально. И это не о свободе, а кое о чем другом. Не стоит такого делать – наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз также", - добавил Ермак.