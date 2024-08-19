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Ермак: церковь в Украине будет лишена московского влияния

Понедельник 19 августа 2024 10:46
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Ермак: церковь в Украине будет лишена московского влияния Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Церковь в Украине в ближайшее время будет лишена московского влияния. Россия сегодня страна, которая разрушает храмы в Украине, для них не существует веры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Еще с советских времен церковь в России и для России – это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия", - заявил Ермак.

Он также добавил, что в Украине сегодня находятся те, кто готов защищать влияние московской церкви, угрожать им в соцсетях и тому подобное.

"Это не нормально. И это не о свободе, а кое о чем другом. Не стоит такого делать – наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз также", - добавил Ермак.

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