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Єрмак: церква в Україні буде позбавлена московського впливу

Понеділок 19 серпня 2024 10:46
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Єрмак: церква в Україні буде позбавлена московського впливу Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Церква в Україні найближчим часом буде позбавлена московського впливу. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні, для них не існує віри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії – це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", - заявив Єрмак.

Він також додав, що в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, погрожувати їм в соцмережах тощо.

"Це не є нормально. І це не про свободу, а про дещо інше. Не варто такого робити – наше суспільство пройшло вже всі тести на єдність. Церковного розколу тут не буде. І погроз також", - додав Єрмак.

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