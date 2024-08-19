Єрмак: церква в Україні буде позбавлена московського впливу

Церква в Україні найближчим часом буде позбавлена московського впливу. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні, для них не існує віри.

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії – це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", - заявив Єрмак.

Він також додав, що в Україні сьогодні знаходяться ті, які готові захищати вплив московської церкви, погрожувати їм в соцмережах тощо.

"Це не є нормально. І це не про свободу, а про дещо інше. Не варто такого робити – наше суспільство пройшло вже всі тести на єдність. Церковного розколу тут не буде. І погроз також", - додав Єрмак.