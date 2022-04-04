RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак: те, що Росія зробила в Бучі та інших містах - геноцид українського народу

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Те, що російські війська зробили в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці та інших містах на нашій території - геноцид. Справжній геноцид українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

"Те, що зробила Росія в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, робить в Маріуполі та на нашій території - це геноцид. Справжній геноцид українського народу", - заявив Єрмак.

Він також наголосив, що некоректно порівнювати побачене у Бучі з різаниною у боснійському місті Сребрениця.

"Я б не робив таких порівнянь. Бо зараз ядерна держава напала на неядерну. Це зовсім інша ситуація, зовсім інший масштаб лиха і звірств. І розплата за це для Росії точно буде максимально жорстка", - додав голова ОП.

Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.

До слова, Японія закликала притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини на території Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакВторгнення Росії до України