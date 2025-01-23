Ермак о сроках завершения войны: если бы это зависело от Украины, завтра все бы закончилось

Он отметил, что Украине нужна поддержка континента, чтобы закончить войну, которой она вообще не хотела. Ермак добавил, что украинцы являются жертвами российской агрессии, и, как никто другой, хотят восстановить справедливый мир и закончить войну.

Руководитель ОП прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа во время предвыборных дебатов, когда он отказался сказать, хочет ли победы Украины в войне. Он считает, что нет необходимости чрезмерно анализировать речь Трампа или искать какой-то скрытый смысл.

"Все понимают: эту войну нужно закончить справедливым миром. Со своей стороны мы всегда говорили, что победа - это справедливый мир. Это означает, что для нас нет альтернативы", - заявил Ермак.

Относительно другого обещания президента США закончить войну за один день, Ермак предпочел не называть никаких сроков.

"Я думаю, что никто на этой планете точно не знает, когда эта война закончится. Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то завтра все было бы закончено", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса президент добавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет войны и его план - силой взять под контроль Украину, уничтожить европейские ценности и ее демократический порядок.