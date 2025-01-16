Ермак о столетней сделке с Британией: первая, но, я уверен, не последняя

Столетнее соглашение Украины и Великобритании является первым и историческим. Но, вероятно, оно не будет последним и будет распространено на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Это действительно исторический момент, исторический день, потому что впервые в истории нашего независимого государства, мы заключаем столетнее соглашение, которое охватывает все сферы сотрудничества", - сказал он.

По словам Ермака, это является беспрецедентным и "это еще раз говорит о том, что от сотрудничества мы переходим в стадию союзничества".

"Я думаю, что это соглашение является первым, оно является историческим. Но я уверен, что оно не является последним (имеется в виду подобные соглашения не только с Британией, - ред)", - констатировал глава ОП.