Ермак о столетней сделке с Британией: первая, но, я уверен, не последняя
Столетнее соглашение Украины и Великобритании является первым и историческим. Но, вероятно, оно не будет последним и будет распространено на другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.
"Это действительно исторический момент, исторический день, потому что впервые в истории нашего независимого государства, мы заключаем столетнее соглашение, которое охватывает все сферы сотрудничества", - сказал он.
По словам Ермака, это является беспрецедентным и "это еще раз говорит о том, что от сотрудничества мы переходим в стадию союзничества".
"Я думаю, что это соглашение является первым, оно является историческим. Но я уверен, что оно не является последним (имеется в виду подобные соглашения не только с Британией, - ред)", - констатировал глава ОП.
Соглашение Британии и Украины
16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и тому подобное.
В частности, Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для граждан Украины. Это прописано в соглашении между странами.
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