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Єрмак і радник Байдена з нацбезпеки Салліван обговорили війська РФ біля України

Автор: Анна Полисученко

Глава офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Головною темою обговорення стала військова активність РФ біля України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Єрмак і Салліван обговорили "загальну стурбованість триваючою військовою активністю Росії біля кордону України" і жорсткою риторикою Кремля щодо України.

Вони погодилися з тим, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля щодо зниження напруженості.

Джейк Салліван підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України.

"Мав змістовну розмову з Джейком Салліваном. Обмінялися думками про ситуацію на кордонах України. Домовилися про координацію дипломатичних зусиль з деескалації ситуації. Отримав впевненість у рішучій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Андрій Єрмак.

Раніше ми писали, що РФ стягує до кордону з Україною військових і техніку "в насторожуючій кількості".

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Сполучені Штати Америки