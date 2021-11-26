UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины

Автор: Анна Полисученко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Главной темой обсуждения стала военная активность РФ возле Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ермак и Салливан обсудили "общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России возле границы Украины" и жесткой риторикой Кремля в отношении Украины.

Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности.

Джейк Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Имел содержательный разговор с Джейком Салливаном. Обменялись мнениями о ситуации на границах Украины. Договорились о координации дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Получил уверенность в решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Андрей Ермак.

Ранее мы писали, что РФ стягивает к границе с Украиной военных и технику "в настораживающем количестве".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки