Ермак и советник Байдена по нацбезопасности Салливан обсудили войска РФ возле Украины

Ермак и Салливан обсудили "общую обеспокоенность продолжающейся военной активностью России возле границы Украины" и жесткой риторикой Кремля в отношении Украины.

Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по снижению напряженности.

Джейк Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Имел содержательный разговор с Джейком Салливаном. Обменялись мнениями о ситуации на границах Украины. Договорились о координации дипломатических усилий по деэскалации ситуации. Получил уверенность в решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Андрей Ермак.