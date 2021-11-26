Єрмак і радник Байдена з нацбезпеки Салліван обговорили війська РФ біля України
Глава офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Головною темою обговорення стала військова активність РФ біля України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Єрмак і Салліван обговорили "загальну стурбованість триваючою військовою активністю Росії біля кордону України" і жорсткою риторикою Кремля щодо України.
Вони погодилися з тим, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля щодо зниження напруженості.
Джейк Салліван підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України.
"Мав змістовну розмову з Джейком Салліваном. Обмінялися думками про ситуацію на кордонах України. Домовилися про координацію дипломатичних зусиль з деескалації ситуації. Отримав впевненість у рішучій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Андрій Єрмак.
Раніше ми писали, що РФ стягує до кордону з Україною військових і техніку "в насторожуючій кількості".