Кравчук пояснив позицію Фокіна відсутністю в інформаційному полі

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Колишній перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Вітольд Фокін висловлював скандальну позицію з низки гострих питань, оскільки "довго був відсутній в інформаційно-політичному полі". Деякі заяви могли бути зроблені на емоціях.

Про це розповів голова української делегації Леонід Кравчук, передає tsn.ua.

За його словами, з цих причин Фокін і міг заявити, що на Донбасі нібито немає війни між Україною та Росією. Кравчук підкреслив, що в українській делегації не хотіли створювати додаткові проблеми.

"Ми не звинувачували ні в чому Вітольда Павловича, а просто сказали, що ситуація склалася так, що він сам має визначитися зі своєю позицією, як бути далі... Президент видав указ про його виведення з числа членів делегації і звільнив з посади заступника голови делегації", - сказав Кравчук.

Він також додав, що про позицію Фокіна не було відомо до призначення в ТКГ.

"Як і неправильно говорити, коли почали таке говорити, мовляв, Фокін висловлює позиції президента або (голови Офісу президента, - ред.) Єрмака, або ще когось. Ну, це вже повна нісенітниця", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше представник української делегації в ТКГ Денис Казанський заявив, що Фокіну поки не шукають заміну.

Детальніше про ситуацію навколо Вітольда Фокіна до звільнення та його найбільш резонансні пропозиції читайте у матеріалі РБК-Україна.