Ермак рассказал о результатах встречи Зеленского с международной санкционной группой

"Владимир Зеленский сказал о важности усиления санкций в отношении энергетического сектора РФ. Указал на недопустимость поставки в страну-агрессор компонентов и запчастей, которые используются для производства ракет и дронов", - пишет Ермак.

Кроме того, как подчеркнул Зеленский, важно ужесточать санкции в отношении финансового и банковского секторов РФ.

"Майкл Макфол отметил важность лишения российского режима средств, которые тратятся на ведение агрессивной войны против Украины. Заблокированные активы России ни в коем случае не могут быть возвращены государству-агрессору , а должны быть направлены на восстановление Украины. Каждая российская компания и работающее физическое лицо" в стране-агрессоре, должно почувствовать на себе последствия введенных санкций", - добавил Ермак.

Глава ОП отметил, что благодаря санкционной группе удалось ввести эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты, механизм price cap на нефть, заморозить более 300 млрд долларов активов Центробанка РФ, а также ввести санкции против российских пропагандистов и запретить деятельность русскоязычных СМИ в ЕС.

В настоящее время Международная рабочая группа работает над введением санкций против "Росатома", ограничением в сфере программного обеспечения, введением дальнейших энергетических санкций, а также действенными ограничениями для остановки поступления в Россию микроэлектроники.

Ермак также добавил, что Украина быстро реагирует на призывы наших военных по противодействию наращиванию российским ВПК выпуска дронов и ракет. В целом этот комплекс мер направлен на дальнейшее ограничение стране-агрессору доступа к технологиям.