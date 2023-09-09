Єрмак розповів про результати зустрічі Зеленського із міжнародною санкційною групою

"Володимир Зеленський сказав про важливість посилення санкцій стосовно енергетичного сектору РФ. Наголосив на неприпустимості постачання до країни-агресора компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів", - пише Єрмак.

Крім того, як наголосив Зеленський, важливо посилювати санкції стосовно фінансового та банківського секторів РФ.

"Майкл Макфол відзначив важливість позбавлення російського режиму коштів, які витрачаються на ведення агресивної війни проти України. Заблоковані активи росії в жодному разі не можуть бути повернуті державі-агресору, а мають бути спрямовані на відновлення України. Кожна російська компанія й фізична особа, яка працює в країні-агресорі, має відчути на собі наслідки запроваджених санкцій", - додав Єрмак.

Голова ОП зауважив, що завдяки санкційній групі вдалося запровадити ембарго на сиру нафту й нафтопродукти, механізм price cap на нафту, заморозити понад 300 млрд доларів активів Центробанку РФ, а також ввести санкції проти російських пропагандистів й заборонити діяльність російськомовних ЗМІ в низці країн ЄС.

Наразі Міжнародна робоча група працює над запровадженням санкцій проти "Росатома", обмеженням у сфері програмного забезпечення, запровадженням подальших енергетичних санкцій, а також дієвими обмеженнями для зупинення надходження до росії мікроелектроніки.

Єрмак також додав, що Україна швидко реагує на заклики наших військових щодо протидії нарощуванню російським ВПК випуску дронів і ракет. Загалом цей комплекс заходів спрямований на подальше обмеження країні-агресору доступу до технологій.