Ермак рассказал о новых санкциях мировых IT-компаний против РФ

С 12 сентября 2024 г. начинают действовать усиленные санкции США в IT сфере, запрещающие американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, связанным с управлением предприятиями, проектированием и производством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"В ноябре 2022 года группа Макфола-Ермака впервые предложила IT-санкции против РФ. Продолжительная работа, постоянные консультации дали результат. Ряд ведущих IT-компаний уже объявили о полном выходе с российского рынка во избежание вторичных санкций", - отметил Ермак.

По его словам, с 9 сентября для россиян становится недоступным сервис Notion, который использовался для работы и управления проектами. Также Slack выходит из российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера.

Кроме того, Miro прекращает обслуживать аккаунты, зарегистрированные в РФ и Белоруссии, уже с 12 сентября. Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисов, выполняя ограничения, начинающие действовать с 12 сентября.

Также Google с 9 сентября заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блоггеров возможности получать доход через AdSense. Ужесточенные санкции коснутся также систем CAD, ERP, CRM и бизнес-аналитики. Лидер рынка CAD, Autodesk уже вышел из РФ, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.

"В то же время компании Halliburton, SLB, Baker Hughes и Weatherford продолжают предоставлять доступ к своим продуктам в РФ через бывшие дочерние структуры", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее на территории России Google приостановил показ рекламы на всех своих платформах, включая YouTube, поисковую и медийную рекламу. Этот шаг был направлен на перекрытие потоков доходов для российских организаций, связанных с государством и военными.

Также принадлежащий компании Google YouTube заблокировал российские государственные медиа-каналы. В начале этого года YouTube заблокировал более 40 региональных каналов русской государственной телевизионной и радиовещательной компании.