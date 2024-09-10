Єрмак розповів про нові санкції світових IT-компаній проти РФ

З 12 вересня 2024 року починають діяти посилені санкції США в IT сфері, що забороняють американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проектування, підтримки та хмарних сервісів, пов’язаних з управлінням підприємствами, проектуванням та виробництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"В листопаді 2022 року група Макфола-Єрмака вперше запропонувала IT-санкції проти РФ. Тривала робота, постійні консультації дали результат. Ряд провідних IT-компаній вже оголосили про повний вихід з російського ринку, щоб уникнути вторинних санкцій", - зазначив Єрмак.

За його словами, з 9 вересня для росіян стає недоступним сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проектами. Також Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування корпоративного месенджера.

Окрім того, Miro припиняє обслуговувати акаунти, зареєстровані в РФ та Білорусі, вже з 12 вересня. Microsoft розпочала відключення російських користувачів від своїх хмарних сервісів, виконуючи обмеження, які починають діяти з 12 вересня.

Також Google з 9 вересня заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами та позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense. Посилені санкції торкнуться також систем CAD, ERP, CRM та бізнес-аналітики. Лідер ринку CAD, Autodesk, вже вийшов з РФ, а SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

"Водночас, компанії Halliburton, SLB, Baker Hughes та Weatherford продовжують надавати доступ до своїх продуктів у РФ через колишні дочірні структури", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше на території Росії Google призупинив показ реклами на всіх своїх платформах, включаючи YouTube, пошукову та медійну рекламу. Цей крок був спрямований на те, щоб перекрити потоки доходів для російських організацій, пов'язаних з державою та військовими.

Також YouTube, що належить компанії Google, заблокував російські державні медіа-канали. На початку цього року YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.