Ермак рассказал, когда заработает соглашение с США о полезных ископаемых

Украина наконец-то стала не просто объектом поддержки, а полноценным партнером США благодаря новому соглашению о недрах.
Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в интервью РБК-Украина.
Ермак сообщил, что соглашение о недрах может запуститься на практике "в ближайшие недели".
Отвечая на вопрос, корректно ли сказать, что этим соглашением мы надежно связали себя с американцами, Ермак заявил, что "мы нашли способ, как быть партнерами, к чему Украина шла очень долго".
"То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, которая интересна Соединенным Штатам, интересна на перспективу. Это был непростой, долгий процесс", - сказал он.
Ермак отметил команду, которую возглавляла первый вице-премьер Юлия Свириденко. "Они сделали большую работу", - подчеркнул глава Офиса президента.
По его словам, это также является одним из элементов будущей структуры гарантий. "Потому что американские деньги, американские инвестиции - это очень серьезный элемент гарантии безопасности".
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда. Документ был подписан первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.
После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.
Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных "технических" соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде.
Свириденко в интервью РБК-Украина заявила, что остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством. Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства. От США - Международная финансовая корпорация развития (DFC).
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