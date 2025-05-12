Ермак рассказал, когда заработает соглашение с США о полезных ископаемых

Ермак сообщил, что соглашение о недрах может запуститься на практике "в ближайшие недели".

Отвечая на вопрос, корректно ли сказать, что этим соглашением мы надежно связали себя с американцами, Ермак заявил, что "мы нашли способ, как быть партнерами, к чему Украина шла очень долго".

"То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, которая интересна Соединенным Штатам, интересна на перспективу. Это был непростой, долгий процесс", - сказал он.

Ермак отметил команду, которую возглавляла первый вице-премьер Юлия Свириденко. "Они сделали большую работу", - подчеркнул глава Офиса президента.

По его словам, это также является одним из элементов будущей структуры гарантий. "Потому что американские деньги, американские инвестиции - это очень серьезный элемент гарантии безопасности".