Єрмак розповів, коли запрацює угода зі США про корисні копалини

Україна нарешті стала не просто об’єктом підтримки, а повноцінним партнером США завдяки новій угоді про надра.
Про це глава Офісу президента України Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Єрмак повідомив, що угода про надра може запуститися на практиці "найближчими тижнями".
Відповідаючи на питання, чи коректно сказати, що цією угодою ми надійно зв'язали себе з американцями, Єрмак заявив, що "ми знайшли спосіб, як бути партнерами, до чого Україна йшла дуже довго".
"Тобто бути не просто країною, яку Сполучені Штати так чи інакше підтримують, а бути країною, яка цікава Сполученим Штатам, цікава на перспективу. Це був непростий, довгий процес", - сказав він.
Єрмак відзначив команду, яку очолювала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. "Вони зробили велику роботу", - наголосив глава Офісу президента.
За його словами, це також є одним з елементів майбутньої структури гарантій. "Тому що американські гроші, американські інвестиції - це дуже серйозний елемент гарантії безпеки".
Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського Інвестиційного фонду. Документ був підписаний першим віцепрем’єр-міністром - міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
Після цього 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.
Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка заявив, що є ще дві додаткові "технічні" угоди, які сторони підпишуть пізніше. Втім, їх не треба ратифікувати у Верховній Раді.
Свириденко в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом. З боку України підписантом буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства. Від США - Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC).
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