Єрмак розповів, коли запрацює угода зі США про корисні копалини

Єрмак повідомив, що угода про надра може запуститися на практиці "найближчими тижнями".

Відповідаючи на питання, чи коректно сказати, що цією угодою ми надійно зв'язали себе з американцями, Єрмак заявив, що "ми знайшли спосіб, як бути партнерами, до чого Україна йшла дуже довго".

"Тобто бути не просто країною, яку Сполучені Штати так чи інакше підтримують, а бути країною, яка цікава Сполученим Штатам, цікава на перспективу. Це був непростий, довгий процес", - сказав він.

Єрмак відзначив команду, яку очолювала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. "Вони зробили велику роботу", - наголосив глава Офісу президента.

За його словами, це також є одним з елементів майбутньої структури гарантій. "Тому що американські гроші, американські інвестиції - це дуже серйозний елемент гарантії безпеки".