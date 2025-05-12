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Ермак рассказал, когда заработает соглашение с США о полезных ископаемых

Украина, Понедельник 12 мая 2025 09:05
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Ермак рассказал, когда заработает соглашение с США о полезных ископаемых Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Украина наконец-то стала не просто объектом поддержки, а полноценным партнером США благодаря новому соглашению о недрах.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в интервью РБК-Украина.

Ермак сообщил, что соглашение о недрах может запуститься на практике "в ближайшие недели".

Отвечая на вопрос, корректно ли сказать, что этим соглашением мы надежно связали себя с американцами, Ермак заявил, что "мы нашли способ, как быть партнерами, к чему Украина шла очень долго".

"То есть быть не просто страной, которую Соединенные Штаты так или иначе поддерживают, а быть страной, которая интересна Соединенным Штатам, интересна на перспективу. Это был непростой, долгий процесс", - сказал он.

Ермак отметил команду, которую возглавляла первый вице-премьер Юлия Свириденко. "Они сделали большую работу", - подчеркнул глава Офиса президента.

По его словам, это также является одним из элементов будущей структуры гарантий. "Потому что американские деньги, американские инвестиции - это очень серьезный элемент гарантии безопасности".

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда. Документ был подписан первым вице-премьер-министром - министром экономики Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом.

После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что есть еще два дополнительных "технических" соглашения, которые стороны подпишут позже. Впрочем, их не надо ратифицировать в Верховной Раде.

Свириденко в интервью РБК-Украина заявила, что остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством. Со стороны Украины подписантом будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства. От США - Международная финансовая корпорация развития (DFC).

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