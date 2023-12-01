Ермак рассказал об очередной встрече по формуле мира: есть прогресс по 9 пунктам

Нынешняя встреча по формуле с международными делегациями стала уже десятой.

Кто участвовал

"К обсуждению присоединились 86 участников: представители 83 иностранных государств и трех международных организаций", - рассказал чиновник.

Ермак отметил, что в обсуждении формулы мира приняли участие послы:

США,

Великобритании,

Германии,

Канады,

Италии,

Франции,

Японии,

Нидерландов,

Бразилии,

ЮАР,

Индии,

Литвы,

Норвегии,

Швейцарии,

Румынии,

Латвии,

временный поверенный Польше в Украине,

председатель Офис Совета Европы в Украине,

и другие участники.

С украинской стороны на мероприятии также принимали участие:

министр обороны Рустем Умеров,

министр юстиции Денис Малюска,

заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк,

лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев,

лауреат Нобелевской премии мира, правозащитница Александра Матвийчук,

команда Офиса президента и другие.

Что обсуждали и какой прогресс

По словам Ермака, формула мира стала "цельной структурой, элементы которой плотно взаимосвязаны".

"Есть прогресс по каждому из девяти пунктов, которые мы уже проработали", - отметил руководитель ОПУ.

Также на встрече по формуле поднимали вопрос создания специального трибунала за преступление агрессии РФ.

Десятый пункт и гарантии мира

Ермак напомнил, что заключительный пункт формулы - десятый - касается окончания широкомасштабной войны РФ против Украины.

По словам чиновника, дипломаты отмечали, что справедливый и устойчивый мир должен базироваться на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Он подчеркнул, что единственный способ обеспечить гарантии мира - это "победить РФ на поле боя". Чиновник на встрече с международной делегацией обратил внимание, что для этого Украина должна обладать новейшими технологиями и оружием, которое "может нивелировать преимущество России в количестве людей и вооружений".

Увеличение количества участников

Также чиновник заявил, что с каждой встречей на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике их участников становится все больше.

В начале 2024 года должна состояться следующая такая встреча по формуле мира, добавил Ермак.

Глобальный саммит мира

Как заявил руководитель Офиса президента, проведение Глобального саммита мира становится "все более достижимым". Ермак выразил надежду, что это мероприятие "состоится уже скоро".

Он рассказал, что вскоре состоится четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике.

"После этого можно будет переходить к обсуждению повестки дня и проведению первого учредительного Глобального саммита мира", - добавил чиновник.

Украинская формула мира

Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Она включает 10 пунктов: