Єрмак розповів, що не може бути предметом переговорів із Росією

На переговорах України та Росії не можуть порушуватися теми, які торкаються незалежності, суверенітету та територіальної цілісності країни. Вихідна позиція Києва залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю глави Офісу президента Андрія Єрмака для CNN .

За його словами, вихідна позиція України полягає в тому, що не вона розпочинала цю війну і не окупувала територію іншої держави.

"Ми боремося за свою свободу, за свою землю. Наша мета - деокупація. Для нас найважливіше - наша незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Вони не можуть бути предметом переговорів", - наголосив він.