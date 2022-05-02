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Єрмак розповів, що не може бути предметом переговорів із Росією

Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

На переговорах України та Росії не можуть порушуватися теми, які торкаються незалежності, суверенітету та територіальної цілісності країни. Вихідна позиція Києва залишається незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю глави Офісу президента Андрія Єрмака для CNN.

За його словами, вихідна позиція України полягає в тому, що не вона розпочинала цю війну і не окупувала територію іншої держави.

"Ми боремося за свою свободу, за свою землю. Наша мета - деокупація. Для нас найважливіше - наша незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Вони не можуть бути предметом переговорів", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що переговори з Росією сповільнилися через звірства російських військових під Києвом та наміри Москви вести активні бойові дії на Донбасі.

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Російська ФедераціяАндрій ЄрмакВійна Росії проти України