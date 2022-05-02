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Ермак рассказал, что не может быть предметом переговоров с Россией

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

На переговорах Украины и России не могут подниматься темы, которые затрагивают независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Исходная позиция Киева остается прежней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Офиса президента Андрея Ермака для CNN.

По его словам, исходная позиция Украины заключается в том, что не она начинала эту войну и не она оккупировала территорию другого государства.

"Мы сражаемся за свою свободу, за свою землю. Наша цель - деоккупация. Для нас самое важное - наши независимость, суверенитет и территориальная целостность. Они не могут быть предметом переговоров", - отметил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что переговоры с Россией замедлились из-за зверств российских военных под Киевом и намерения Москвы вести активные боевые действия на Донбассе.

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Российская ФедерацияАндрей ЕрмакВойна России против Украины