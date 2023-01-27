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Ермак провел встречу с послами стран G7 и главой представительства ЕС: о чем говорили

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Пятница 27 января 2023 00:21
Ермак провел встречу с послами стран G7 и главой представительства ЕС: о чем говорили Фото: Глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 26 января встретился с послами стран "Большой семерки" и главой представительства Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Чиновник проинформировал собеседников о ситуации на фронте и выразил благодарность государствам G7 за одобренные накануне исторические решения о предоставлении Киеву крайне необходимой тяжелой бронетехники.

"В контексте приближения годовщины начала полномасштабной агрессии РФ участники встречи скоординировали совместные действия стран "Большой семерки" и Украины на ближайшую перспективу", - отметили в Офисе президента.

В частности, по словам Ермака, к указанной дате может быть проведена спецсессия Генассамблеи ООН, на которой будет рассматриваться резолюция о поддержке формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским во время выступления на саммите G19 в Индонезии.

"Важно, чтобы этот документ был одобрен максимально возможным количеством голосов. Украина рассчитывает на поддержку стран G7 и содействие мобилизации поддержки со стороны других государств", - подчеркнул руководитель ОП.

Стороны также обсудили подготовку к проведению саммита "Большой семерки" и Украины.

Кроме этого, уделили внимание анализу эффективности соблюдения санкционных ограничений, введенных в отношении России, и согласованию дальнейших совместных действий в этом направлении.

Участники встречи обсудили и возможные новые форматы информирования мирового сообщества о последних наработках экспертной группы Ермака-Макфола относительно новых ограничений против РФ.

Напомним, в МИДе Японии заявили, что санкции против России и поддержка Украины будут главным приоритетом на встречах G7.

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