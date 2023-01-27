Єрмак провів зустріч з послами країн G7 та головою представництва ЄС: про що говорили

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 26 січня зустрівся з послами країн "Великої сімки" та головою представництва Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Посадовець поінформував співрозмовників про ситуацію на фронті та висловив подяку державам G7 за схвалені напередодні історичні рішення про надання Києву вкрай необхідної важкої бронетехніки.

"У контексті наближення роковин початку повномасштабної агресії РФ учасники зустрічі скоординували спільні дії країн "Великої сімки" та України на найближчу перспективу", - зазначили в Офісі президента.

Зокрема, за словами Єрмака, до вказаної дати може бути проведена спецсесія Генасамблеї ООН, на якій розглядатиметься резолюція про підтримку формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським під час виступу на саміті G19 в Індонезії.

"Важливо, щоб цей документ був схвалений максимально можливою кількістю голосів. Україна розраховує на підтримку країн G7 та сприяння мобілізації підтримки з боку інших держав", - підкреслив керівник ОП.

Сторони також обговорили підготовку до проведення саміту "Великої сімки" та України.

Окрім цього, приділили увагу аналізу ефективності дотримання санкційних обмежень, запроваджених щодо Росії, та узгодженню подальших спільних дій у цьому напрямку.

Учасники зустрічі обговорили й можливі нові формати інформування світової спільноти про останні напрацювання експертної групи Єрмака-Макфола щодо нових обмежень проти РФ.