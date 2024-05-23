RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак провел встречу с молодежными лидерами стран Глобального Юга

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента.

"Встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга. Призвал молодежь распространять информацию о Глобальном саммите мира", - отметил Ермак.

Он также подробно рассказал молодежи о Формуле мира Владимира Зеленского и подготовке к Саммиту.

"Подчеркнул, что агрессия России оказывает влияние не только на Украину. Поэтому участники Саммита, уважающие международное право и Устав ООН, должны не только способствовать установлению справедливого мира в Украине, но и наработать механизмы, которые станут в будущем основой безопасности для всего мира" , – добавил руководитель Офиса президента.

По его словам, когда мы видим, что люди не знают, как остановить одну войну, в мире загораются другие конфликты.

"Нам представилась миссия на нашем примере показать: сегодня сильные лидеры способны принимать сильные решения", - подчеркнул Ермак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакОфис президента