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Єрмак провів зустріч з молодіжними лідерами країн Глобального Півдня

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з представниками Ради з молодіжних питань при Президентові України та молодіжними лідерами країн Глобального Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента.

"Зустрівся з представниками Ради з молодіжних питань при Президентові України та молодіжними лідерами країн Глобального Півдня. Закликав молодь поширювати інформацію про Глобальний саміт миру", - зазначив Єрмак.

Він також детально розповів молоді про Формулу миру Володимира Зеленського та підготовку до Саміту.

"Наголосив, що агресія Росії має вплив не лише на Україну. Тож учасники Саміту, які поважають міжнародне право та Статут ООН, мають не лише сприяти встановленню справедливого миру в Україні, а й напрацювати механізми, які стануть у майбутньому основою безпеки для всього світу", - додав керівник Офісу президента.

За його словами, коли ми бачимо, що люди не знають, як зупинити одну війну, у світі спалахують інші конфлікти.

"Нам випала місія на нашому прикладі показати: сьогодні сильні лідери спроможні ухвалювати сильні рішення", - підкреслив Єрмак.

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Андрій ЄрмакОфіс президента