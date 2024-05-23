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Ермак провел встречу с молодежными лидерами стран Глобального Юга

Четверг 23 мая 2024 11:29
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Ермак провел встречу с молодежными лидерами стран Глобального Юга Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента.

"Встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга. Призвал молодежь распространять информацию о Глобальном саммите мира", - отметил Ермак.

Он также подробно рассказал молодежи о Формуле мира Владимира Зеленского и подготовке к Саммиту.

"Подчеркнул, что агрессия России оказывает влияние не только на Украину. Поэтому участники Саммита, уважающие международное право и Устав ООН, должны не только способствовать установлению справедливого мира в Украине, но и наработать механизмы, которые станут в будущем основой безопасности для всего мира" , – добавил руководитель Офиса президента.

По его словам, когда мы видим, что люди не знают, как остановить одну войну, в мире загораются другие конфликты.

"Нам представилась миссия на нашем примере показать: сегодня сильные лидеры способны принимать сильные решения", - подчеркнул Ермак.

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Андрей Ермак Офис президента
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