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Ермак провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции

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Вторник 04 октября 2022 19:18
Ермак провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главой турецкой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом. Он поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и выразил надежду на тесное сотрудничество с Турцией в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Twitter.

"Во время встречи с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Хаканом Фиданом лично поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции. Украина высоко ценит надежное партнерство Турции и рассчитывает на тесное сотрудничество в дальнейшем", - написал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 3 октября, провели встречу в Варшаве. Стороны обсудили, в частности, путь Украины в НАТО.

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Андрей Ермак Турция
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