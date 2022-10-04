Ермак провел встречу с главой Национальной разведывательной организации Турции

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главой турецкой Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом. Он поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и выразил надежду на тесное сотрудничество с Турцией в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Twitter.

"Во время встречи с главой Национальной разведывательной организации (MİT) Хаканом Фиданом лично поблагодарил его за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции. Украина высоко ценит надежное партнерство Турции и рассчитывает на тесное сотрудничество в дальнейшем", - написал он.