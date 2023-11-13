Ермак провел встречу с Блинкеном в Вашингтоне: детали разговора

Отмечается, что руководитель ОПУ подробно проинформировал Блинкена о ситуации на фронте. Он заявил, что американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора.

Ермак также проинформировал Блинкена о приоритетных потребностях сил обороны Украины. Отдельно было отмечено важность предоставления нашему государству средств противовоздушной обороны.

"С приближением зимы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора", - подчеркнул Ермак.

Руководитель ОПУ акцентировал внимание на важности скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года.

Также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности, по усилению санкционного давления на страну-агрессора и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке.

Во встрече приняли участие заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд и заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Восточной Европы Крис Смит.

Украинскую сторону представляли первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, советники руководителя Офиса президента Дария Заровна и Владислав Власюк.

Поддержка США Украине

Соединенные Штаты являются одним из главных союзников нашей страны в противостоянии российские агрессии. С начала войны Вашингтон поддерживает Киев военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент Джо Байден в октябре предложил выделить Украине и Израилю помощь в 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку.

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