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Ермак провел переговоры с Салливаном, договорились о встрече советников по нацбезопасности

Фото: Андрей Ермак, руководителя Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Договорились о встрече советников по национальной безопасности США, Великобритании и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Обсудили результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской Формуле мира, состоявшейся на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы", - пишет Ермак. 

По словам руководителя Офиса президента, стороны договорились о проведении дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности:  США, Великобритании, Германии и Франции.

В частности Ермак поблагодарил главу Белого дома, его администрацию и обе палаты Конгресса за поддержку и помощь Украине в нашей борьбе против российской агрессии.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

  • Ядерная и радиационная безопасность;
  • Энергетическая безопасность;
  • Бесперебойное снабжение продовольствием;
  • Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;
  • Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

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