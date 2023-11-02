Ермак провел переговоры с Салливаном, договорились о встрече советников по нацбезопасности

"Обсудили результаты третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по украинской Формуле мира, состоявшейся на прошлой неделе на Мальте, где рассматривались планы по реализации пяти пунктов формулы", - пишет Ермак.

По словам руководителя Офиса президента, стороны договорились о проведении дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности: США, Великобритании, Германии и Франции.

В частности Ермак поблагодарил главу Белого дома, его администрацию и обе палаты Конгресса за поддержку и помощь Украине в нашей борьбе против российской агрессии.

Саммит формулы мира

28 октября состоялась третья встреча советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по формуле мира. Среди рассматриваемых вопросов:

Ядерная и радиационная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Бесперебойное снабжение продовольствием;

Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;

Восстановление территориальной целостности Украины.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.